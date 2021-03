JAKARTA - I Can See Your Voice Indonesia (ICSYVI) tak pernah lelah untuk menampilkan yang terbaik untuk pemirsa setianya yang berada di rumah. Sering kali superstar terkecoh dengan penampilan, tingkah laku dan juga masukan-masukan dari detective yang justru membuat superstar salah memilih mistery singer.

Setelah pada Senin (22/3) Onyo dan Anneth dengan yakin telah memilih teman duetnya di final stage dan mendapatkan Good Voice kemudian bernyanyi bersama hingga lagu selesai.

Pada ICSYVI Senin, 29 Maret 2021 pukul 19.00 WIB akan menampilkan penyanyi asal jawa timur yang sedang naik daun di belantika musik nusantara, ia adalah Via Vallen musisi yang gemar mengcover lagu Korea ini akan mencoba peruntungannya untuk mendapatkan good voice dan menemaninya bernyanyi di final stage.

Ini adalah 7 detective celebrity yang akan tampil Senin 29 Maret adalah Ivan Gunawan, Okky Lukman, Wendi Cagur, Vega Darwanti, Ghea Youbi, Evi Masamba, Wahid KDI. Duo Raffi Ahmad dan Indra Herlambang sebagai host acara ini yang selalu setia memandu pemirsa di rumah.

Tingkah laku para detective celebrity memang tak pernah hilang akal, Wendy kali ini akan menjadi tuyul hingga membuat semua tertawa. Saat Ivan Gunawan dan Wendy disaat mereka diminta goyang aerobic, namun mereka melakukan hal lain yaitu goyang seperti layaknya orang berpesta. Superstar memberikan pelajaran khusus untuk Ivan Gunawan yaitu diajarkan bahasa Banyuwangi oleh superstar. Seluruh peserta, detective, superstar hingga host diajak bergoyang 'How You Like That' yang dipopulerkan oleh artis asal Korea dan mereka bergoyang bersama.

Pada Episode kali ini akan kehadiran seorang penyanyi yang menyamar menjadi Mistery Singer, siapakah dia? Menjadi siapakah dia di ICSYVI kali ini?.

Nama-nama para Mistery Singer selalu berbeda dan berdandan unik di setiap episodenya, pada episode minggu ini ada enam kontestan yang akan ditebak oleh Via Vallen, diantaranya: Cover Mania, Superstar

Entertainer, Selebgram, Montir Ganteng dan mega bintang. Siapakah mistery singer yang berhasil melaju ke babak final stage bersama para superstar nanti?.

Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season Senin, 29 Maret 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati.

Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

