JAKARTA - Konflik antara orang tua penyanyi Bams eks Samsons, Desiree Tarigan dengan Hotma Sitompul saat ini tengah ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya bukan hanya rumah tangga Bams dan Mikha yang dikabarkan retak, tetapi juga rumah tangga kedua orang tuanya.

Tak hanya itu saja, istri Bams bahkan digosipkan memiliki hubungan dengan ayah mertuanya, sehingga membuat rumah tangga yang telah dibina kurang lebih sejak 30 tahun lalu itu meregang. Terlebih, satu bulan lalu Desiree dikabarkan pergi dari rumah.

Akan tetapi, baru-baru ini sebuah akun gosip tampak menampilkan unggahan foto milik anak pertama Hotma Sitompul dari pernikahan terdahulunya. Dalam unggahan tersebut, Sila tampak mengunggah potret dirinya bersama suami, dua anaknya, serta sang ayah, disertai dengan keterangan yang menunjukkan kelegaan.

"Seneng banget, akhirnya tiap hari bisa berkumpul sama opung tanpa merasa tertekan lagi. God is good all the time #papahot," tulis anak kandung Hotma Sitompul, Sila Hasian Feliciani di Instagramnya.

Unggahan tersebut rupanya mendapatkan respon dari orang-orang terdekat Sila. Bahkan mereka membeberkan perlakuan Desiree pada anak sambung serta cucu-cucunya.

"Ikut senang juga.. Selama ini hanya dianggap benalu, ke rumah papa kandungnya sendiri seperti ke rumah hantu yang menyeramkan. Akhirnya terbebas ya..," tulis salah seorang rekan Sila.

"Kamu ga cocok ya sama ibu sambung?," timpal salah seorang netizen. "Saya dapat cerita dari tetangga, selama ada ibu @mamitoko di rumah pak @hotmasitompoelofficial cucu2 pak Hotma dari bukan anak2 kandung ibu @mamitoko tidak bebas main, sering dilarang2, bahkan ibu @mamitoko tidak pernah menyayangi, tidak pernah mencium cucu2 pak @hotmasitompoelofficial ini sih konflik antara ibu tiri dengan anak2 kandung pak @hotmasitompoelofficial sebenarnya," beber netizen lainnya. Sebagaimana diketahui, Hotma Sitompul memiliki dua orang anak hasil dari pernikahannya yang terdahulu, yakni Sila Hasian Feliciani Sitompul dan Ditho Hasian Sitompul. Sementara Desiree Tarigan merupakan ibu kandung dari Bambang Reguna Bukit alias Bams, dan juga Prianka Regana Bukit.