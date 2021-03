JAKARTA - Setiap penggemar pasti memiliki kriteria mereka masing-masing untuk memilih siapa yang akan mereka idolakan begitu pula dengan para juri Indonesian Idol yang juga bisa mendengar dan menilai dengan baik mana yang layak untuk menjadi The Next Indonesian Idol. Dan podcast ini akan membahas tentang Best Comment dari setiap juri. Penasaran apa saja komentar-komentar pujian yang diberikan juri pada setiap masing-masing kontestan?

Setelah berhasil membawakan lagu dari salah satu band yang terkenal saat ini di kalangan anak muda yaitu Pamungkas dengan judul Kenangan Manis, Mark berhasil membuat seorang Maia memuji penampilannya tersebut, “Aku gak tau ya kalau aku sebagai produser kamu ini punya suara yang bisa dibilang punya nilai komersilnya” kata Maia. Hal tersebut pun disetujui oleh Anang Hermansyah yang juga seorang produser.

Selain Maia yang memuji suara Mark tersebut, Anang juga sedikit menambahkan pujian pada Mark, “Kamu tuh tambah hari tambah mempesona. Aku bilang kamu tadi sangat dewasa, sangat menarik, udahlah panggung ini malam ini buat aku kamu taklukan bener. Kamu luar biasa banget, aku bilang kamu benar-benar mempesona.” puji Anang. Tak cukup sampai disitu, ternyata Anang juga menyampaikan keyakinannya bahwa Mark akan terus lanjut sampai babak Top 3, “Penerawangannya aku ya kamu tuh kalo begini terus, kamu bisa 3 besar.”

Masih banyak Best Comment lainnya untuk para kontestan Indonesian Idol yang tak kalah menarik

