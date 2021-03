JAKARTA - Pertarungan hak asuh Angelina Jolie dan Brad Pitt semakin rumit setelah aktris tersebut menuduh aktor Once Upon a Time in Hollywood itu melakukan pelecehan anak dalam dokumen pengadilan baru-baru ini. Dari klaim tersebut, sumber yang dekat dengan Pitt mengungkapkan bahwa aktor tersebut sakit hati melihat bagaimana keadaannya.

"Brad sakit hati karena Angelina telah menempuh jalur itu. Ada banyak emosi yang tersisa setelah pernikahan mereka," kata sumber itu kepada HollywoodLife dilansir dari Aceshowbiz, Rabu (24/3).

Sumber itu juga menambahkan bahwa Pitt telah bertanggung jawab atas tindakannya itu. Ia juga memperbaiki masalah masa lalunya dengan berhenti minum.

Baca Juga:

Angelina Jolie Sengketa Hak Asuh, Anak Sudutkan Brad Pitt

Sandra Bullock Adu Akting dengan Brad Pitt dalam Bullet Train

"Ia berbicara tentang minum dan masalah narkoba selama mereka bersama. Brad tidak pernah menyerang Angelina. Tapi kubunya merasa ini diperhitungkan untuk mempengaruhi opini menjelang akhir persidangan mereka. Brad merasa seperti ia semakin jauh dari anak-anaknya, dan ia hancur karenanya," jelas sumber tersebut.

Pernikahan Jolie dan Pitt sangat tidak sehat ketika mereka bertengkar. Tapi, sumber tersebut menyatakan bahwa keduanya juga berbagi banyak hal saat-saat indah bersama.

Adapun dalam dokumen pengadilan yang diajukan bintang Maleficent itu pada 12 Maret, Jolie mengklaim memiliki bukti dan otoritas untuk mendukung tuduhannya terhadap Pitr. Dokumen selanjutnya menyatakan bahwa Jolie dan anak mereka bersedia memberikan bukti untuk mendukung klaimnya ini.

"Selama empat setengah tahun terakhir sejak itu pengajuan perceraian ada serangkaian tuduhan yang tidak pernah berakhir, yang tampaknya semata-mata mengangkat satu sisi dengan menjatuhkan sisi yang lain. Mudah-mudahan kebenaran akan menang di masa depan," ucap sumber lainnya. Sementara itu, beberapa hari setelah perceraian, putra mereka yaitu Maddox bersaksi melawan ayahnya di tengah perselisihan hak asuh yang sedang berlangsung antara orangtuanya. Maddox memberikan kesaksian dan tidak terlalu menguntungkan Pitt. "Ia tidak menggunakan Pitt sebagai nama belakangnya pada dokumen yang tidak legal dan malah menggunakan Jolie. Maddox ingin mengubah nama belakangnya secara legal menjadi Jolie, yang menurut Angelina tidak dia dukung," tutup sumber itu.