LOS ANGELES - Fans BTS, ARMY merasa kecewa pada Grammy Awards karena idola mereka gagal membawa pulang trofi kategori Best Pop Duo/Group Performance. BTS kalah dari duet Lady Gaga dan Ariana Grande yang mengusung lagu Rain on Me.

Tak terima atas kegagalan BTS, ARMY meluapkan emosi mereka di media sosial. Mereka menyebut Grammy Awards 2021 sebagai scammys, dari kata dasar bahasa Inggris scam yang berarti penipuan.

"Rain on me? Really? Saya lebih baik tenggelam. Pokoknya, dapatkan Dynamite ke 1B!! #scammys," tulis salah seorang penggemar BTS, seperti dilansir Page Six, Senin (15/3/2021).

"BTS tidak membutuhkan Grammy, tetapi Grammy yang membutuhkan BTS #scammys," lanjut yang lain.

"Aku tidak peduli dengan #scammys tapi aku benci saat para member merasa harga mereka diukur dari pengakuan mereka," sambung yang lain.

Sementara dalam wawancara red carpet bersama E! News, BTS mengungkapkan niat mereka untuk comeback dengan musik dan penampilan yang lebih baik. Jungkook cs ingin segera bisa bertemu lagi dengan fans. "Kami sangat ingin bertemu ARMY sekarang dan aku yakin ARMY juga merasakan emosi yang kami rasakan sekarang. Jadi kami akan kembali dengan musik dan penampilan yang lebih baik," kata V dan Jin bergantian. "Kami akan bekerja keras tahun ini dan kemudian, kami akan kembali dengan musik dan penampilan yang bisa kalian nantikan," pungkas mereka.