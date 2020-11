LOS ANGELES - Grammy Awards baru saja merilis daftar para musisi yang berhasil masuk menjadi nominasi di berbagai kategori. Untuk nominasi Grammy 2021, nama diva kenamaan dunia, Beyonce Knowles berhasil jadi yang terdepan.

Dilapor Asia One, Rabu (25/11/2020), Beyonce sukses meraih 9 nominasi sekaligus. Posisi selanjutnya diikuti oleh Dua Lipa, Taylor Swift dan rapper Roddy Ricch yang kompak masuk sebagai nominasi di 6 kategori.

Keberhasilan Beyonce masuk sebagai nominasi di 9 kategori sekaligus tak lepas dari kesuksesa Black Parade miliknya. Lagu ini hadir sebagai selebrasi budaya dan aktivisme orang kulit hitam, dan juga bentuk protes atas tindakan rasisme terkait dengan pembunuhan polisi terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat.

Black Parade sendiri masuk sebagai nominasi di kategori Sing and Record of The Year, bersaing dengan hits milik Dua Lipa, Don’t Start Now. Lagu ini juga dinominasikan di Best R&B serta Best R&B Performance.

Mengutip TIME, 9 nominasi ini mengantarkan Beyonce menjadi musisi ke-2 terbanyak dinominasikan di Grammy Awards, dengan total 79 nominasi. Angka tersebut sama dengan musisi legendari Paul McCartney. Beyonce dan Paul hanya kalah dari Jay Z dan Quincy Jones, yang sudah memiliki 80 nominasi.

Grammy Awards yang merupakan penghargaan tertinggi bagi para pelaku industri musik dunia akan digelar pada 31 Januari 2021, dipandu oleh Trevor Noah.

