SEOUL - Album debut solo Rose BLACKPINK, ‘R’ mendapat sambutan hangat publik ketika dirilis pada 12 Maret 2021, pukul 14.00 KST. Lagu On The Ground yang menjadi title track album itu bahkan memuncaki sejumlah tangga musik lokal.

Namun album dan lagu itu tak hanya mendominasi pasar domestik. Lagu On The Ground tersebut berhasil mendominasi chart iTunes Top Songs di 51 negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Meksiko, Chile, Spanyol, Prancis, Portugal, hingga Turki.

Di Asia, lagu yang diproduseri Teddy dan 24 itu juga menempati peringkat 1 chart iTunes Top Songs di Indonesia, Hong Kong, Makau, Singapura, Thailand, hingga Vietnam.

Tak hanya itu, video klip On The Ground sudah mencapai 36 juta view, kurang dari 21 jam. Saat ini, video tersebut sudah ditonton lebih dari 41 juta kali. Album ‘R’ juga mencatatkan rekor bahkan sebelum dirilis ke pasaran.

Mengutip Soompi, Sabtu (13/3/2021), pre-order ‘R’ mencapai 400.000 kopi. Angka itu menjadikan album tersebut sebagai angka pre-order album tertinggi yang pernah dibukukan solois asal Korea Selatan.

Rose BLACKPINK dijadwalkan menampilkan On The Ground untuk pertama kalinya di Inkigayo SBS pada 14 Maret 2021. Dia juga akan menjadi bintang tamu di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon yang ditayangkan NBC, pada 16 Maret 2021.*

(SIS)