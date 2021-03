JAKARTA - Bagi Anda penggemar drama saeguk, Mr. Queen berbahagialah. Karena tvN menghadirkan Mr. Queen Commentary yang menjadi ‘kado perpisahan’ untuk penggemar tayang di VIU, pada 6 Maret 2021.

Program Mr. Queen Commentary terbagi atas dua episode, di mana para aktornya membahas adegan-adegan paling ikonik dan kisah di balik layar penggarapan drama tersebut.

Studio Dragon dan tvN memproduksi program ini sebagai rasa terima kasih atas cinta dan dukungan luar biasa yang diberikan publik (baik Korea Selatan maupun internasional) kepada drama arahan Yoon Sung Sik tersebut.

Sebanyak 11 aktor Mr. Queen berkumpul kembali untuk membicarakan pengalaman mereka saat menjalani syuting. Mereka adalah dua aktor utamanya Shin Hye Sun dan Kim Jung Hyun. Adapula Na In Woo, Seol In Ah, Yoo Min Kyu, Lee Jae Won, Cha Chung Hwa, hingga Bae Jong Ok.

Sebelum Mr. Queen Commentary, drama ini juga telah merilis Mr. Queen: The Secret (Bamboo Forest). Ini merupakan epilog yang menguak kisah awal Cheoljong dan Kim So Yong yang tak ditampilkan dalam seluruh episode Mr. Queen.

Tak hanya awal pertemuan Cheoljong dan Kim So Yong, ada pula adegan menggelitik ketika raja cemburu dengan ratu yang dekat dengan pria dalam istana. Dalam spin-off ini, Anda juga akan menemukan sisi lain para penghuni istana yang tidak dijelaskan secara mendetail dalam versi drama. Tayang perdana pada 12 Desember 2021, Mr. Queen berhasil membukukan rating sebesar 17,37 persen pada akhir penayangannya. Raihan itu melambungkan posisi drama saeguk-komedi ini ke posisi tujuh daftar '10 drama Korea TV kabel berating tertinggi'.