SEOUL - Setelah 15 tahun, keinginan penggemar untuk remake drama Princess Hours akhirnya terjawab sudah. Jedam Media dipastikan akan memproduksi kembali drama populer tersebut.

Mengutip Allkpop, Jumat (5/3/2021), Jedam Media akan berkolaborasi dengan Group Eight dalam menggarap versi remake drama tersebut. Sayang, belum ada pengumuman terkait aktor mana saja yang masuk bursa casting sejauh ini.

MBC merilis Princess Hours pada 2006 di bawah arahan Hwang In Roi dan penulis skenario In Eun A. Drama yang diadaptasi dari komik berjudul Goong karya Park So Hee itu bercerita tentang Korea Selatan yang masih berbentuk negara kerajaan.

Kisahnya dimulai ketika seorang gadis SMA bernama Shin Chae Kyeong yang dijodohkan dengan Putra Mahkota Lee Shin karena wasiat kakek mereka. Dia kemudian masuk ke dalam istana dan harus beradaptasi dengan kehidupan sebagai putri mahkota.

Versi original Princess Hours diperankan oleh Yoon Eun Hye sebagai Shin Chae Kyeong, sementara Ju Ji Hoon menghidupkan peran Putra Mahkota Lee Shin yang dingin. Lakon Pangeran Lee Yul diserahkan kepada aktor Kim Jeong Hoon. Sementara Song Ji Hyo berperan sebagai Min Hyo Rin, pebalet yang juga mantan kekasih Lee Shin. Saat tayang pada 2006, Princess Hours terbilang populer dengan rating tertinggi menyentuh 27 persen. Nah, kira-kira siapa aktor yang paling tepat untuk membintangi remake drama Princess Hours ini?*