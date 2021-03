JAKARTA - Film Godzilla vs Kong dari Warner Bros dan Legendary Entertainment telah menetapkan tanggal rilis di China pada 26 Maret, lima hari sebelum debutnya di bioskop AS dan streaming.

Dua film terakhir dari franchise ini telah menghasilkan lebih banyak uang di China daripada di Amerika Utara. Dengan bioskop AS masih ditutup di sebagian besar negara karena pandemi COVID-19, hal yang sama dapat diharapkan untuk Godzilla vs. Kong.

Dilansir dari Variety, Kamis (4/3) potongan cuplikan baru khusus untuk China menampilkan cuplikan yang belum pernah muncul dalam cuplikan sebelumnya. Di mana cuplikan dimulai dengan menunjukkan hubungan dekat antara King Kong dan seorang gadis kecil.

Baca Juga:

Tayang Streaming, Produser Dune dan Godzilla vs Kong Kecewa

4 Selebriti Hollywood yang Kariernya Hampir Hancur Gara-Gara Alkohol

Hubungan mereka membuat King Kong memiliki keinginan untuk melindunginya. Trailer tersebut tidak menampilkan perkelahian yang menegangkan, melainkan menyentuh hati dan emosional karena membahas keluarga.

Godzilla vs Kong adalah sekuel dari Godzilla: King of the Monsters karya Michael Dougherty, yang menghasilkan USD 135 juta di China, USD 25 juta lebih banyak daripada di Amerika Utara.

Film Godzilla dari franchise tersebut menghasilkan USD 77,6 juta di China pada tahun 2014, ketika negara tersebut memiliki bioskop yang jauh lebih sedikit.

Setelah mengubah tanggal rilis Godzilla vs. Kong berulang kali untuk menyesuaikan keadaan, film ini akan tayang perdana pada 31 Maret di Amerika Utara dan di HBO Max. Godzilla vs. Kong dibintangi oleh Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown dan Rebecca Hall.

(edh)