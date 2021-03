JAKARTA - Kamu jago nge-dance? Atau kamu hobi menggoyangkan badan? Apalagi di musim-musim saat ini lagi banyak banget orang yang mengisi waktu senggangnya dengan menari di salah satu aplikasi.

Bagi kalian yang jago nge-dance atau punya hobi nge-dance atau kalian punya hobi lainnya seperti acting, music instrument cover, unboxing, vlogging, dan bakat-bakat hebat lainnya, kalian wajib ikuti kompetisi Show Your Talent dalam aplikasi RCTI+. Manfaatkan bakat-bakat hebatmu untuk mendapatkan uang jutaan Rupiah!

Kompetisi Show Your Talent saat ini memasuki periode ke 2, lho! Dan kompetisi Show Your Talent ini juga ditujukan untuk siapa saja mulai dari umur 13 tahun. Kamu bisa upload apapun bakat hebat kalian dengan cara kreatif kalian masing-masing. Upload dalam fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+. Kompetisi ini dapat diikuti mulai 8 Januari hingga 1 April 2021.

Nah, untuk kamu yang sudah pernah mencoba di periode pertama dan masih gagal, kesempatan kedua buat kamu terbuka lebar nih! Kamu bisa coba lagi dengan menampilkan bakat keren kamu. Akan ada 3 pemenang yang berhasil mendapatkan vote tertinggi sampai 8 Maret 2021 dan akan diumumkan pada 10 Maret 2021 dengan hadiah 7.5 juta Rupiah Yuk buruan! Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan hadiah total 35 juta Rupiah.

Berikut ini beberapa video dengan bakat dance di kompetisi Show Your Talent yang sudah mengupload di HOT aplikasi RCTI+ :

1. Bergabung Dalam Grup Dancer

Video kiriman Muninggar bersama dengan tim dance nya tampak dalam sebuah acara pernikahan yang cukup megah. Dengan dancenya yang kompak dan gerakan yang cukup energik kira-kira bisa membuat Muninggar menang gak ya?. Tonton dan vote sebanyak-banyaknya di sini.

2. Dance Tradisional-Modern

Gadis cantik bernama Jennifer Putri Marbun ini menampilkan gerakan tarian modern yang dipadupadankan dengan musik tradisional dan juga beberapa gerakan tradisional. Tonton dan vote sebanyak-banyaknya di sini.

3. Kiko Dance Challenge

Seorang pemuda bernama Tama dari Padang ini membuat sebuah koreo dance dari lagu film animasi Kiko. Wow kreatif ya! Gerakan yang dibuat simple dan bisa diikuti banyak orang kira-kira bisa membawa Tama masuk dalam kategori pemenang tidak ya? Tonton dan vote sebanyak-banyaknya di sini.

Nah itu dia beberapa video talent yang sudah upload dan sangat menarik, giliran kalian kapan? Dan untuk kalian yang suka dengan video-video talent dalam kompetisi ini bisa juga ikut mendukung agar mereka bisa menjadi pemenang, caranya dengan vote di setiap video yang mereka sudah upload. Kalian memiliki 5 kali kesempatan untuk vote secara gratis bagi setiap jagoan kalian! Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kamu yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Dan hanya di Home Of Talent kamu bisa menunjukkan bakat dimanapun dan kapanpun dan akses ke RCTI+nya juga mudah dan gratis." Informasi lebih detail bisa dibaca melalui link ini atau download aplikasi RCTI+ di playstore atau appstore, gratis.