JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta kini tengah digemari masyarakat. Kisah kehidupan Andin dan Aldebaran selalu jadi perbincangan hangat di media sosial.

Saking populernya, Ikatan Cinta konsisten meraih rating tinggi. Contohnya pada 1 Februari lalu, dengan pencapaian rating 13,5, membuktikan bahwa sinetron unggulan RCTI ini jadi tontonan favorit masyarakat di jam prime time.

Terlepas dari hal itu, Ikatan Cinta seolah berhasil menguasai kembali hati masyarakat di tengah popularitas drama Korea yang menerjang Tanah Air.

Lantas, apa yang membuat Ikatan Cinta tak kalah memikat dari drama Korea? Berikut Okezone rangkum 3 alasannya.

1. Jalan Ceritanya Sulit Ditebak

Ikatan Cinta disebut-sebut mirip drama Korea karena menghadirkan jalan cerita yang berliku dan unik. Banyak plot twist sehingga penonton tak mudah menebaknya.

Diawali dengan Andin (Amanda Manopo) yang difitnah membunuh Roy, adik Aldebaran (Arya Saloka). Aldebaran menikahi Andin dengan alasan balas dendam untuk membuat hidupnya sengsara.

Sementara, pembunuh sebenarnya adalah Elsa (Glenca Chysara), adik tiri Andin. Ia kemudian menikahi Nino (Evan Sanders), mantan suami Andin.

Setiap episodenya selalu ada saja kejutan yang dihadirkan. Penonton pun berhasil dibuat penasaran dengan episode lanjutan Ikatan Cinta.

2. Memasukkan Detail Drama Korea dalam Adegan

Pantas jika Ikatan Cinta disebut-sebut sebagai drama Korea versi lokal. Pasalnya, Arya Saloka memang gemar menonton drama Korea karena imbas covid-19. Drama yang dia tonton adalah Full House, My Sassy Girl, dan Descendants of the Sun.

Kegiatan menonton itu lah yang menjadi sumber inspirasinya. Sang pemeran Aldebaran ini pun sengaja memasukkan detail drama yang dia saksikan ke dalam adegan sinetronnya.

"Mungkin gestur dan segala macam yang memang, oh Korea seperti ini. Terus ada beberapa bloking dari kamera yang memang, oh ini Korea banget nih, biasanya letter L gitu kan. Nah kayak gitu bisa kepakai juga di sini," kaya Arya, dikutip dari YouTube Gritte Agatha, Sabtu (27/2/2021).

3. Penampilan Pemeran Sinetron

Selain jalan cerita dan detail adegan, penampilan pemeran Ikatan Cinta pun tampak seperti bintang drama Korea. Contohnya saja gaya berpakaian Aldebaran.

Suami Andin itu kerap mengenakan turtle neck dengan jas atau blazer yang dipadukan dengan celana slim fit yang panjangnya sampai di batas mata kaki. Penampilan ini dianggap mirip dengan gaya Kim Jae Wook di serial Her Private Life.