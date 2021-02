JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta berhasil menuai kesuksesan. Selain karena cerita yang membuat baper penonton, akting para pemainnya juga tak bisa dipandang sebelah mata.

Chemistry kuat terjadi antara Amanda Manopo (Andin) dan Arya Saloka (Aldebaran). Bahkan kedekatan tersebut membuat kagum aktor senior Surya Saputra yang juga terlibat di Ikatan Cinta.

Surya sendiri di sinetron tersebut berperan sebagai Surya, ayah dari Andin dan Elsa yang diperankan oleh Glenca Chysara. Suami Cynthia Lamusu ini sekaligus berperan sebagai ayah mertua Aldebaran.

Baca Juga:

Profil Surya Saputra, Pemeran Ayah Andin di Ikatan Cinta yang Bijak Abis

Rahasia Modis Glenca 'Elsa' Chysara Ikatan Cinta yang Sering Jadi Trending





“Saya setuju, chemistry mereka baik, bagus, dan memang enggak gampang untuk menyatukan chemistry,” kata Surya seperti dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia.

Menurutnya, baik Arya Saloka, Amanda Manopo, dan para pemain sinetron Ikatan Cinta lainnya berperan dari hati. “Di sini so far so good, semua bergerak pakai hati,” ucapnya.

Tak hanya memuji chemistry, aktor 45 tahun ini juga menanggapi komentar netizen yang kerap menjodohkan Arya dan Amanda di kehidupan nyata. “Emang ada yang ngomong begitu? Wah, maaf, kalau ada yang ngomong begitu, kalian dosa besar, lho!” ujarnya.

Surya justru mengingatkan netizen untuk mendoakan yang baik-baik untuk para pemain.

“Ada baiknya mendoakan semoga rumah tangganya langgeng,” ajaknya. “Karena, Arya pun bekerja untuk keluarganya kan. Kalau mau doa yang baik-baik aja deh, jangan yang aneh-aneh,” pungkasnya.

(aln)