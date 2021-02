JAKARTA – Kelvin Joshua adalah salah satu finalis yang harus tereliminasi pada babak spektakuler top 9 di Indonesia Idol Special Season pada 15 Februari 2021 lalu. Untuk Keljonation atau para fans Kelvin, ini bisa mengobati kerinduan melihat Kelvin Joshua, ia akan berbagi kisahnya dalam program Idol Diary di aplikasi RCTI+.

Teruntuk kalian fans idol sejati, kalian gak boleh banget nih ketinggalan program Idol Diary! Karena cuma disini kalian bisa lihat semua aktivitas idola kalian selama karantina dan dijamin seru banget! Yuk, kepoin semuanya dalam Idol Diary cuma ada di Aplikasi RCTI+.

Dibuka oleh Azhardi “Hi Idol Lovers, balik lagi sama aku Azhardi kali ini aku akan nunjukkin kegiatan aku bersama teman-teman lainya, dan berhubung ini adalah hari Rabu jadi kegiatannya adalah key selection. Jadi yuk ikutin terus,” begitulah sapaan Azardi sebagai pembuka dalam Idol Diary episode ke-2.

Azhardi menghampiri Kirana dan juga Rimar yang sedang mempelajari lagu yang sudah didapat, Kirana pun menjelaskan apa itu key selection “Key selection itu tahapan dimana kita buat sharing gimana suara kita” Rimar pun ikut memberikan penjelasan “Iya betul, jadi kita tau dimana nadanya supaya nanti kalo udah on air kita udah tau range vocal kita cocok ga di nada ini, dan ini penting banget” ungkap Rimar.

Di Idol Diary episode ke-2 ini akan ada yang spesial, lho! Jadi, disini akan ada Kelvin Joshua yang masih berbagi cerita. Namun sayangnya, Kelvin harus tereliminasi dalam babak spektakuler jadi untuk menghibur semua Keljonation.

Kelvin bercerita, “pas TK aku inget banget jadi dulu itu ada eskul renang, jadi aku ambil eskul itu sama temen-temen terus waktu itu aku lagi renang sama one of my bestfriend gitu namanya danil. Nah jadi dia udah cabut dari kolam udah rapih udah pake handuk gitu terus aku tiba-tiba lari terus aku dorong lagi dia ke kolam” salah satu cerita dari Kelvin saat ditanya tentang masa kecilnya.

Masih ada banyak keseruan lainnya dari para Idol, penasaran? Saksikan melalui Idol Diary 2 eksklusif hanya di RCTI+

Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya

