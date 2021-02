JAKARTA - Event music yang selama ini dinanti-nanti kembali hadir. Dengan konsep dan tampilan yang lebih menarik dan spektakuler, After Hours Music akan hadir secara virtual. Event rutin dari GTV dengan tema mini konser yang menampilkan musisi-musisi ternama Tanah Air sebelumnya berlangsung off air dan dihadiri rata-rata lebih dari 1.000 penonton, kali ini akan diadakan dengan konsep berbeda. Di era new normal seperti ini, industri musik pun juga harus menyesuaikan dan beradaptasi, dengan konsep yang harus lebih kreatif dan inovatif agar tetap dapat menjangkau masyarakat secara luas walau tidak ada lagi penonton yang hadir secara fisik.

After Hours Music kali ini akan menghadirkan Padi Reborn x Abda. Padi Reborn akan membawakan beberapa lagu hits mereka antara lain seperti Begitu Indah, Harmoni, Mahadewi dan lainnya. Musik-musik yang dibawakan oleh Padi Reborn diyakini dapat dinikmati oleh semua kalangan dan bersifat everlasting.

Sedangkan Abda, alumnus ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini, kembali menunjukan eksistensinya di kancah musik tanah air akan menyanyikan beberapa lagu dan single terbarunya yang berjudul Billion Stars. Dipandu oleh Sere Kalina, After Hours Music juga akan menjadi ajang meet up secara virtual antara fans dengan Padi Reborn x Abda.

After Hours Music akan menjadi penutup dari bulan Februari 2021. Program ini dapat ditonton secara live streaming melalui aplikasi RCTI+, kanal youtube RCTI Entertainment, MNCTV Official, dan juga officialgtvid pada Jumat, 26 Februari mulai pukul 19.00-20.00 WIB. Diyakini After Hours Music akan menjadi New Experience bagi penontonnya, dan kelebihan lainnya adalah bisa disaksikan oleh siapa saja baik di Indonesia maupun negara lainnya karena dilakukan secara Live Streaming.

Meskipun After Hours Music digelar dengan format baru yaitu secara virtual, tentunya akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hadir dengan format yang berbeda, After Hours Music tetap akan mampu menghibur pemirsa setia.

Jangan lewatkan program After Hours Music pada Jumat, 26 Februari 2021, pukul 19.00- 20.00 WIB yang dipandu oleh Sere Kalina. Live Streaming hanya di aplikasi RCTI+, kanal youtube RCTI Entertainment, MNCTV Official dan juga Official GTVID. Info lebih lanjut bisa cek di instagram @afterhours_music dan @rctievents.

(aln)