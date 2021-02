JAKARTA - Kabar gembira datang dari penyanyi dangdut Wika Salim. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Jumat (26/2/2020).

Pelantun Pacar Mana Pacar tersebut membagikan serangkaian foto dan video yang menampilkan momen ulang tahunnya di Instagramnya. Ia tampak mendapatkan kejutan dari orang-orang terdekatnya tepat tengah malam.

Wika juga terlihat kegirangan mendapatkan hadiah motor vespa berwarna oranye lengkap dengan surat BPKP (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Melalui keterangan gambar Wika pun mengaku bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang baik.

"Alhamdulillah, terimakasih untuk semuanya. Bersyukur bahagia dikelilingi orang-orang baik, love you @jackma_2727" tulis Wika seperti dikutip Okezone.

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari rekan artis dan warganet. Tak sedikit dari mereka yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wika.

"Happy Birthday nengku sayang, wiss you all the best," tulis Fitri Carlina.

"Happy Birthday sayangku, wish you all the best," kata Lee Jeong Hoon.

Lucunya, beberapa dari warganet justru meributkan lilin ulang tahun Wika yang menunjukkan angka 17 tahun. Beberapa dari mereka tampak protes dengan hal tersebut.

"Ah masa 17 tahun," kata salah satu warganet. "Serius 17 tahun?" imbuh yang lain. Untuk diketahui, Wika Salim kini telah menginjak usia ke-29 tahun. Dia lahir di Bogor pada 26 Februari 1992.