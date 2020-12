JAKARTA - Ajang pencarian bakat menyanyi The Next Didi Kempot yang sudah berjalan selama tiga pekan dan tayang pada setiap Rabu jam 7 malam di GTV selalu menyuguhkan sensasi pada setiap episodenya.

Memang benar setiap tayangan The Next Didi Kempot punya misi menggali talenta para kontestan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bernyanyi. Tapi yang membuat kompetisi ini menjadi seru dan ambyar adalah aksi para jurinya yang bisa membangun atmosfir panggung The Next Didi Kempot menjadi sangat menghibur.

Tingkah polah para juri menjadi momen yang paling dinanti. Antara Inul Darartista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan telah terbentuk chemistry yang kuat, komentar yang mengalir bisa bermuara pada canda tawa. Ditambah 2 host yang bikin ramai, Irfan Hakin dan Andhika Pratama, serta kehadiran Sintya Marisca sebagai pemandu joget menjadikan tayangan ini punya cara asik untuk bisa lebih dinikmati.

Rabu, 23 Desember 2020, panggung The Next Didi Kempot GTV akan kedatangan Wika Salim, penyanyi dangdut yang kerap mengundang sensasi di media sosial. Netizen seringkali dibuat salfok dengan beberapa konten yang dipostingnya. Apakah kehadiran Wika Salim akan membuat sensasi yang serupa?

Sepertinya salah satu bahkan dua juri The Next Didi Kempot bakal dibuat salfok. Hmmm…Siapa kira-kira juri yang dimaksud?

Tidak sekadar menyanyikan beberapa buah lagu, kehadiran Wika Salim pastinya akan memperkuat interaksi antar juri, host dan juga kontestan yang melahirkan atmosfir hiburan sejuta rasa. Ada penampilan bernyanyi para talenta muda diselingi komentar penuh canda tawa, cerita para kontestan yang menggugah hati, hingga penampilan Wika Salim yang penuh sensasi! Episode kali ini bakal bikin bahagia yang tumpah ruah bagi penonton di rumah! Hari Rabu tanggal 23 Desember pukul 19.00 WIB nanti akan ada 6 talenta muda berbakat dengan skill mumpuni dan kisah hidup yang menyentuh hati. Tiga perempuan cantik : Sally asal Bali seorang pengusaha sepatu sandal, Nabil asal Banyuwangi dan Gifthy asal Pangkal Pinang yang akan menggabungkan musik reggae dan campursari. Sementara tiga lelaki rupawan dan berbakat : Nanda Ramdani asal Bekasi seorang guru ngaji, Landung sang Duta Muda asal Solo dan Nendry perawat gagah asal Tangerang. “Saya juga pejuang audisi, dulu saya sempat 8 kali ikut audisi bolak balik kalah,” ujar Danang Pradana menyemangati salah satu kontestan (16/12/20). Babak Eliminasi yang diberi nama Episode Aksi Manggung dipenuhi oleh para talenta muda berbakat dari seluruh daerah di Indonesia. Pada setiap episode Aksi Manggung tampil 6 kontestan untuk menunjukkan talenta bernyanyinya di hadapan para juri, dan hanya 1 kontestan saja yang akan dipilih untuk maju ke babak final nanti. Siapakah kontestan yang akan lolos pada episode Rabu ini? Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV hari Rabu 23 Desember pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten-konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.