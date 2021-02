JAKARTA - Surya Saputra kagum akan profesionalitas Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam menghidupkan peran mereka di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan, dia menyebut, kedua aktor itu punya chemistry sangat manis di depan kamera.

“Saya setuju, chemistry Arya dan Amanda memang sangat bagus. Tak gampang untuk bisa menyatukan chemistry,” kata suami penyanyi Cynthia Lamusu tersebut seperti dikutip dari Starpro Indonesia, Selasa (23/2/2021).

Ayah dua anak itersebut menilai, hal itu bisa terjadi ketika seorang aktor bekerja dari hati. “Di sini, so far so good. Semua aktor bergerak pakai hati,” tuturnya menambahkan.

Tak hanya memuji chemistry Amanda dan Arya, aktor 45 tahun ini juga menanggapi komentar netizen yang kerap menjodohkan kedua aktor tersebut di kehidupan nyata. "Baiknya, mendoakan semoga mereka baik. Arya Saloka bisa langgeng dengan rumah tangganya, Amanda Manopo juga begitu. Toh, Arya bekerja untuk keluarga. Kalau mau doa, yang baik-baik saja deh," tutur Surya Saputra.