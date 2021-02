JAKARTA - Sinteron Ikatan Cinta sukses membuat penonton baper. Bahkan tidak sedikit pula yang memuji chemistry antara Arya Saloka dan Amanda Manopo selaku pemeran utama.

Surya Saputra yang berperan sebagai ayah Andin (Amanda Manopo) pun mengakui hal tersebut. Dia menilai chemistry antara Arya dan Amanda terbentuk dengan baik. Terlebih semua pemain Ikatan Cinta menurutnya bermain dengan hati.

"Saya setuju chemistry mereka bagus dan memang enggak gampang menyatukan chemistry dan bikin nyaman di lokasi hingga tercipta hubungan kerja yang baik itu enggak gampang. Di sini so far so good, semua bergerak dengan hati," kata Surya seperti dikutip dari Starpo Indonesia, Selasa (23/2/2021).

Kendati demikian, Surya pun mengaku tak setuju bila ada netizen yang menjodohkan Arya dan Amanda. Terlebih, pemeran Aldebaran tersebut sudah menikah dan memiliki keluarga.

Surya bahkan menyebut dosa besar bila ada netizen mendoakan keduanya berjodoh.

"Emang ada yang sampai ngomong begitu? Bukan soal terbawa sih, tapi kalian dosa besar loh. Itu doa yang salah kalau sampai menjodohkan. Arya juga bekerja untuk keluarganya kalau mau doa yang baik-baik aja," ungkapnya.

