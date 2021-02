JAKARTA - Timo Tjahjanto tengah dalam negosiasi sebagai sutradara film remake asal Korea Selatan, Train to Busan, yang diproduksi New Line Cinema, Amerika.

Dilansir dari Deadline, Jumat (19/2/2021), James Wan dan Michael Clear dari Atomic Monster serta Nicolas Atlan dan Terry Kalagian dari Gaumon akan memproduksi skenario bersama Gary Dauberman dari Coin Operation.

Baca Juga:

Rayakan Imlek Bareng Film & Serial Pilihan yang Seru di Vision+

Ahn So Hee akan Reuni dengan 2 Aktor Train to Busan dalam Summer Vacation

Judson Scott, Sidonie Dumas, Christophe Riandee, dan Johanna Byer akan bertindak sebagai produser eksekutif.

Sang sutradara sendiri sudah mengonfirmasi kabar tersebut lewat Instagramnya. Dia mengunggah judul berita dirinya akan mengarahkan remake Train to Busan.

"Kereta datang untuk kita," tulisnya.

Train to Busan versi asli merupakan film bergenre thriller tentang kiamat zombie yang disutradarai Sang Ho Yeon. Perdana tayang di Festival Film Cannes pada tahun 2016, dan dengan cepat hits box office internasional.

Atas kesuksesannya, film yang dibintangi Gong Yoo itu kemudian menelurkan sekuel bertajuk Train to Busan: Peninsula, yang dirilis pada tahun 2020.

Sosok Timo Tjahjanto sendiri sudah tak asing dalam film bergenre thriller. Ia pernah merilis Headshot pada tahun 2016, yang dipilih Fantastic Fest.

Terbaru, dia mengarahkan film The Night Comes to Us yang hadir eksklusif di Netflix. Macabre, Killers, dan V/H/S2 juga masuk dalam daftar film yang disutradarinya.

Timo sendiri berada di bawah payung WME (William Morris Endeavor), Management 360, agensi yang berbasis di Amerika Serikat dan dengan pengacara Marios Rush.

(aln)