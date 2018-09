LOS ANGELES – Ketika Train to Busan rilis di Korea Selatan pada 20 Juli 2016, film itu menjadi ‘virus’ yang menggaet 11,56 juta penonton dan menghasilkan USD83,45 juta. Sementara di box office dunia, film itu membukukan pendapatan sebesar USD93,1 juta

Dengan capaian itu, film yang dibintangi Gong Yoo dan Ma Dong Seok tersebut duduk di peringkat 12 film terlaris box office Korea. Kesuksesan itulah yang membuat Gaumont Film Company tertarik untuk menggarapnya kembali pada Desember 2016.

Sayang, rencana penggarapan itu terlupakan selama hampir 2 tahun, hingga akhirnya New Line Cinema mengambil alih proyek tersebut pada 25 September 2018. Variety melaporkan, anak usaha Warner Bros. itu memenangkan bidding (lelang) untuk menggarap Train to Busan dengan menyodorkan dua nama besar: James Wan dan Gary Dauberman.

Wan, menurut The Hollywood Reporter, akan memproduksi film itu lewat perusahaannya, Atomic Monster. Ia merupakan sutradara di balik sederet film populer seperti Saw, Conjuring, dan Insidious: Chapter 2. Proyek terakhir yang digarapnya adalah Aquaman untuk DC Films.

Sementara Dauberman yang pernah menulis skenario film Annabelle dan IT akan berperan sebagai penulis skrip dalam Train to Busan. Menariknya lagi, proyek itu akan digarap keroyokan tak hanya oleh New Line Cinema, namun juga Universal, Paramount, Lionsgate, dan Screen Gems.

Meski kursi produser dan penulis skenario telah terisi, namun hingga berita ini diturunkan New Line Cinema belum mengumumkan siapa yang akan menjadi sutradara dan kapan proyek tersebut akan dimulai.

Film Train to Busan berkisah tentang Seok Woo (Gong Yoo) yang melakukan perjalanan dari Seoul ke Busan menggunakan kereta cepat. Perjalanan bersama putrinya itu berubah menjadi tragedi, ketika seseorang yang telah terkena gigitan zombie masuk ke dalam kereta dan mengubah hampir semua penumpang menjadi zombie.

Film tersebut mendapatkan rating 96 persen di situs review aggregator, Rotten Tomatoes. Ia menerima banyak pujian positif dari kritikus film sekaligus penonton. Lalu pertanyaannya kemudian, sejauh mana James Wan dan Gary Dauberman akan memberikan pengaruhnya untuk Train to Busan?

