JAKARTA – Memasuki tahun baru Imlek 2021 yang menandakan dimulainya tahun Kerbau Logam, aplikasi penyedia layanan over the top (OTT) Vision+ menghadirkan rekomendasi tayangan-tayangan seru yang bisa dinikmati di momen Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 12 Februari 2021.

Merayakan Imlek tahun ini tentunya terasa berbeda, namun Vision+ yang selalu berkomitmen untuk memberitakan ragam tayangan yang hits dan berkualitas pun turut memeriahkan momen festival ini melalui konten-konten senada yang bisa disaksikan kapan saja dan di mana saja.

Hadir dengan linear channel lokal, internasional, dan premium terlengkap, Vision+ juga akan mengisi akhir pekan di tahun baru Imlek 2021 ini dengan judul-judul tayangan menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Yang paling spesial untuk menyambut Hari Raya Imlek 2021 ini dimulai dengan tayangan terbaru di Vision+ khusus untuk si kecil, yakni petualangan Gan Pin, Gan Ying, Gan Chuang dan Gan Dang, yang merupakan karakter ikonik kota virtual Shishi dengan karakter uniknya masing-masing di serial animasi Lucky Comes with Lion.

Tayangan animasi selanjutnya yang tak kalah seru adalah Time-Travelling Dinosaur Knights. Menceritakan tentang para ksatria dinosaurus yang mempunya misi menyelamatkan para dinosaurus dari kepunahan. Animasi-animasi yang tersaji dalam format video on demand (VOD) ini dapat disaksikan secara gratis untuk keseluruhan episode.

Untuk rekomendasi film dari channel internasional, tvN Movies menyajikan aksi menegangkan Gong Yoo untuk bertahan hidup melawan Zombie di kereta yang ia tumpangi menuju kota Busan di film fenomenal Train to Busan. Tayangan selanjutnya tidak kalah menarik datang dari channel Celestial Movies yang menayangkan film Hello Babies, bercerita tentang pasangan suami istri yang tak ingin punya anak tapi mengincar warisan dari pamannya yang kaya raya dengan satu syarat harus memiliki anak.

Rekomendasi film terakhir untuk disaksikan pada pekan hari raya Imlek 2021 adalah Tears of No Regrets di channel KIX yang menceritakan Raja Kera Sun Go Kong yang disihir oleh roh jahat yang tak lain adalah Dewi Bintang Keberuntungan yang ia kenal 300 tahun lampau! Ia pun kembali ke masa lalu untuk mengetahui apa yang terjadi.

Selain 5 rekomendasi film di atas, masih banyak tontonan seru lainnya yang bisa langsung disaksikan di Vision+ seperti channel International Warner TV yang menayangkan film petualangan superhero DC, Justice League serta masih banyak lagi channel yang dapat di saksikan hanya di Vision+.

Untuk data menikmati film-film menarik tersebut pengguna dapat bisa langsung mengunduh aplikasi Vision+ dan melakukan registrasi untuk mendapatkan benefit 7 hari gratis Vision+ Premium. Atau pengguna juga dapat berlangganan Vision+ mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, atau pilihan paket premium lainnya yang dapat dilakukan dengan berbagai metode pembayaran. Atau khusus untuk pelanggan MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX dapat menikmatinya secara gratis dengan mengaktifkan fitur Connect di aplikasi Vision+.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store serta kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silahkan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).