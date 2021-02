SEOUL - Dua drama baru memulai debutnya di layar kaca, pada 17 Februari 2021. JTBC mulai menayangkan drama spesial Sisyphus: The Myth, sementara Hello, Me! tayang perdana di KBS.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode perdana drama Cho Seung Woo dan Park Shin Hye itu membukukan rating sebesar 5,6 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan pendahulunya, Run On yang debut di rating 3,77 persen.

Drama Sisyphus: The Myth berkisah tentang Han Tae Sul (Cho Seung Woo) seorang engineer jenius yang menguak keberadaan makhluk tersembunyi yang diam-diam menghuni dunia manusia. Untuk menjalankan misinya, Han akan dibantu Kang Seo Hae (Park Shin Hye).

Ia digambarkan sebagai penyelamat Han Tae Sul yang datang dari masa depan yang telah hancur akibat perang.

Sementara itu, drama Hello, Me! yang tayang di KBS mengoleksi rating 3,8 dan 4,9 persen pada debutnya. Angka itu memang tak lebih baik dari rating drama pendahulunya, Cheat on Me If You Can yang memulai masa tayangnya dengan rating 5 persen.

Drama ini berkisah tentang Ban Ha Ni, perempuan 37 tahun yang merasa gagal dalam karier dan asmara. Namun suatu hari, dia bertemu dengan dirinya yang masih berusia 17 tahun. Usia di mana dia penuh dengan semangat dan tak takut pada apapun.*

