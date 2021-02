SEOUL - Aktris Park Shin Hye akan kembali menyapa penggemar di layar drama. Dia dipasangkan dengan aktor Cho Seung Woo dalam drama berjudul Sisyphus: The Myth di JTBC.

Park Shin Hye mengungkap drama tersebut patut untuk dinantikan. Terlebih ini pertama kalinya dia mengambil genre misteri-fantasi dalam drama.

"Aku mengambil genre baru sebagai aktris melalui Sisyphus: The Myth. Jadi aku pikir aku akan dapat menunjukkan banyak sisi berbeda dalam drama ini," kata Park Shin Hye seperti dikutip dari laman Soompi, Selasa (2/2/2021).

Baca Juga:

- Drama Baru Park Shin Hye dan Cho Seung Woo Rilis Poster Utama

- Soraya Abdullah Meninggal, Indadari: Sudah Usai Perjalananmu di Dunia

Sisyphus: The Myth merupakan drama bergenre misteri-fantasi yang dibintangi Cho Seung Woo, sebagai Han Tae Sool. Dia merupakan pria tampan nan genius yang memiliki keahlian engineering dan coding mumpuni.

Di sisi lain Park Shin Hye berperan sebagai Kang Seo Hae, petarung wanita yang sangat tangguh. Dia memiliki kemampuan menembak, merakit bom, hingga bertarung dengan tangan kosong.

Sisyphus: The Myth diarahkan oleh sutradara Jin Hyuk, yang sebelumnya mengerjakan beberapa drama hits seperti The Legend of the Blue Sea, Doctor Stranger, dan Master Sun. Drama dikabarkan akan tayang perdana pada 17 Februari 2021.

(LID)