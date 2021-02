SEOUL - Drama populer tvN, Mr. Queen hanya menyisakan dua episode terakhir yang akan tayang pada 13 dan 14 Februari 2021. Jelang tamat, dua aktor utamanya Shin Hye Sun dan Kim Jung Hyun, mengungkapkan salam perpisahan kepada penggemar.

“Waktu berlalu sangat cepat. Sekarang, kita mendekati akhir dari drama ini. Mr. Queen adalah drama yang memberikanku berbagai pengalaman dan tantangan,” kata Shin Hye Sun seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (13/2/2021).

Sang aktris berharap, akting yang ditampilkannya bisa membuat penonton bahagia di tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19. “Aku berharap, penonton bisa tertawa sejenak saat menonton Mr. Queen. Aku sangat bersyukur kepada seluruh penggemar yang menonton drama ini hingga akhir.”

Hal senada diungkapkan Kim Jung Hyun yang mencuri perhatian publik lewat perannya sebagai Raja Cheoljong. Dia mengaku, diliputi sukacita saat penonton bisa tertawa melihat akting mereka.

Kim Jung Hyun mengatakan, “Aku berharap, kalian tidak melupakan karakter kami. Aku sangat bersyukur, kalian meluangkan waktu untuk menonton Mr. Queen di tengah kesibukan kalian. Dengan begitu, aku bisa menjadi bagian dari hidup kalian meski lewat drama.”

Aktor 30 tahun itu juga berharap, penonton menantikan soundtrack terbaru Mr. Queen yang dinyanyikannya. Lirik lagu Like the First Snow yang ditulisnya itu berkisah tentang seorang pria yang ingin bersama orang yang dicintainya saat salju pertama turun.*

