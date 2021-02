SEOUL - Aktor Kim Jung Hyun akan mengisi soundtrack drama Mr. Queen yang dibintanginya bersama Shin Hye Sun. Hal itu diumumkan Big Ocean ENM, pada 12 Februari 2021.

“Kim Jung Hyun yang berperan sebagai Raja Cheoljong dalam Mr. Queen akan menyanyikan lagu Like the First Snow. Lagu itu akan dirilis pada 17 Februari 2021,” ungkap Big Ocean seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (13/2/2021).

Tak hanya sekadar bernyanyi, Kim Jung Hyun juga menulis lirik lagu tersebut. Like the First Snow berkisah tentang keinginan seorang pria yang ingin bersama seseorang saat salju pertama turun.

Mengusung genre fantasi-komedi, Mr. Queen berkisah tentang jiwa seorang pria modern yang terperangkap dalam tubuh Kim So Yong. Tak hanya harus menyesuaikan dengan tubuh perempuan, dia juga mendapati statusnya berubah menjadi seorang ratu era Joseon.

Karakter Ratu Kim So Yong ini diperankan oleh aktris Shin Hye Sun. Sementara Kim Jung Hyun berlakon sebagai Raja Cheoljong. Sejak awal debutnya, drama ini mendapat sambutan hangat penonton dengan rating tertinggi mencapai 14,94 persen. Dua episode terakhir Mr. Queen akan tayang pada 13 dan 14 Februari 2021.