JAKARTA - Dua superstar pada episode yang lalu sukses menebak Good Voice, akankah Superstar kali dapat mengulang keberhasilan superstar yang lalu pada I Can See Your Voice Indonesia (ICSYVI) kali ini?. Menjadi tayangan yang menjanjikan di setiap episodenya ICSYVI selalu memberikan tontonan yang menarik dan layak untuk dinantikan.

Pada episode kali ini yang akan menjadi superstar adalah sang ‘Diva Melayu’ Iyeth Bustami ini akan mencoba peruntungannya untuk menebak mystery Singer dan akan berduet dengannya di Final Stage nanti.

Baca Juga:

5 Alasan Wajib Tonton I Can See Your Voice season 5, Lebih Menantang

Dewi Perssik Punya Feeling Kuat, Tapi Kesulitan Bedakan Good Dan Bad, Ada Apa Ya?





Kedatangan Onyo dan Alifa membuat episode kali ini makin seru dan menggelitik, kedua detective ini berdebat atas penilaian mereka terhadap pada mistery singer yang sangat sulit untuk ditebak. Sang Diva mempunyai pilihannya sendiri dalam menentukan pilihan misteri singer mana yang akan di eliminasi, tetapi beberapa detective berpendapat beda dan sempat baper kepada sang Diva karena pendapatnya tidak didengar. Ivan Gunawan menunjukan talentanya sebagai master fashion dengan make over salah satu peserta dan menunjukan gaya ala sang Diva meniru gaya bernyanyinya.

Semakin seru dan menantang, kali ini akan ada penyamaran dari artis-artis yang akan menjadi mistery singer, lalu ada bakat terpendam mistery singer jempol abis yang tidak terduga dan sosok mystery singer bercadar yang mengaku kembaran sang Diva.

Tak hanya seru game show ini juga memperlihatkan sisi lain dari salah satu mistery singer menceritakan kisah hidupnya yang sungguh haru dan penuh inspiratif hingga membuat para detective iba.

Nama-nama para mystery Singer selalu saja unik di setiap episodenya, pada episode kali ini ada lima kontestan yang akan di tebak oleh Denny Caknan, diantaranya : Laila canggung, Nirmala, Pansos idol, Idaman wanita, Miss melayu dan Laksmana Raja . Akankah sang Diva Melayu Iyeth Bustami mendapatkan Good voice kali ini mengikuti jejak superstar terdahulu?.

Saksikan I Can See Your Voice Indonesia season 5 Senin, 8 Februari 2021 Pukul 19.00 WIB. Hanya di MNCTV, Selalu di Hati. Program ICSYVI juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(aln)