LOS ANGELES - Film Sonic The Hedgehog 2 segera memulai produksinya pada Maret 2021. Hal itu dibocorkan Tika Sumpter salah satu aktor film tersebut saat menjadi bintang tamu di Live with Kelly and Ryan.

“Aku sangat bersemangat untuk syuting Sonic 2. Syuting akan dimulai pada Maret mendatang yang bertempat di Hawaii dan Vancouver,” katanya seperti dikutip dari NME, Sabtu (6/2/2021).

Mengutip Variety, Paramount Pictures dan Sega Sammy akan berkolaborasi menggarap sekuel tersebut. Sementara Jeff Fowler -sutradara di balik film original Sonic The Hedgehog– akan kembali mengarahkan film kedua ini.

Fowler dipastikan kembali bekerja sama dengan Josh Miller dan Pat Casey dalam menulis skenario film tersebut.

Film yang diadaptasi dari video game ini pertama kali dirilis pada Februari 2020, dengan Ben Schwartz, James Marsden, dan Jim Carrey sebagai pemeran utama. Namun film itu sempat mendapatkan kritik keras penggemar setelah video trailer film itu keluar. Penggemar menilai, karakter Sonic The Hedgehog dalam film itu terlalu 'dipreteli' sampai harus didesain ulang sesuai aslinya.