LOS ANGELES - Sonic the Hedgehog menyingkirkan juara satu box office sebelumnya, Birds of Prey. Membuka debut di weekend, film live-action ini meraih USD57 juta atau Rp779,9 miliar periode 14-16 Februari 2020 di kawasan Amerika Utara.

Sonic the Hedgehog melenggang jauh dari runner up geng Birds of Prey yang pada pekan kedua penayangannya mengalami penurunan drastis.

Box Office Mojo, Senin (17/2/2020) melaporkan pendapatannya merosot hingga 48,2 persen menjadi USD17,11 juta atau setara Rp234,1 miliar.

Perubahan juga terjadi di posisi tiga, di mana Bad Boys for Life terdepak dari runner up minggu lalu dan digantikan Fantasy Island. Film horor yang berkisah mengenai sekelompok anak muda berkunjung ke pulau terpencil ini mengantongi USD12,4 juta atau Rp169,6 miliar.

Sebagai sama-sama pendatang baru, Fantasy Island unggul tipis dari peringkat tiga, The Photograph dengan raihan USD12,2 juta atau setara Rp167,8 miliar.

Sementara duet Will Smith dan Martin Lawrence hanya mendapatkan USD11,3 juta. Berikut Okezone merangkum 10 besar box office Amerika Utara seperti dikutip dari Box Office Mojo periode 14-16 Februari 2020. 1. Sonic the Hedgehog-USD57 juta (Rp779,9 miliar) 2. Birds of Prey-USD17,11 juta (Rp234,1 miliar) 3. Fantasy Island-USD12,4 juta (Rp169,6 miliar) 4. The Photograph- USD12,2 juta (Rp167,8 miliar) 5. Bad Boys for Life- USD11,3 juta (Rp154,6 miliar) 6. 1917-USD8 juta (Rp110,6 miliar) 7. Jumanji: The Next Level-USD5,7 juta (77,9 juta) 8. Parasite-USD5,5 juta (Rp75,2 miliar) 9. Dolittle-USD5 juta (Rp69,1 miliar) 10. Downhill- USD4,6 juta (Rp63,9 miliar)