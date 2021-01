JAKARTA - Maia Estianty mendapat doa baik dari sang suami, Irwan Mussry saat merayakan ulang tahun ke-45 belum lama ini. Irwan berdoa agar sang istri selalu bahagia.

"It's your special day! Wishing you, my dearest wife @maiaestiantyreal, a lifetime of happiness, success, love and good health. May all your heart's desires be fulfilled (Ini adalah hari spesialmu! Berharap kamu, istri kesayanganku @maiaestiantyreal, bahagia, sukses, cinta dan kesehatan yang baik seumur hidup. Semoga semua keinginan hati terpenuhi)," tulis Irwan Mussry di Instagram.

Baca Juga:

- Puji Irwan Mussry Suami Terbaik di Dunia, Maia Estianty Dikritik Netizen

- Ayah Sahrul Gunawan Keluhkan Jam Tayang Sinetron Ikatan Cinta

Mendapat ucapan selamat dari suami, Maia langsung membalasnya di Instagram. Ia menyebut bahwa Irwan Mussry adalah sosok suami terbaik di dunia.

"Thank you my love, best husband in the world. I LOVE YOU... (Terima kasih cintaku, suami terbaik di dunia. Aku cinta kamu)," balas Maia di kolom komentar.

Melihat hal itu, netizen dibuat baper dan mendoakan agar rumah tangga Maia dengan Irwan selalu bahagia. Tak lupa, netizen juga turut mengucapkan selamat atas hari pertambahan usia mantan istri Ahmad Dhani tersebut.

(LID)