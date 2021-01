SEOUL - JTBC resmi merilis poster utama Sisyphus: The Myth, pada 22 Januari 2021. Dalam poster tersebut, dua pemeran utamanya, Park Shin Hye dan Cho Seung Woo melangkah dengan berani melewati gerbang waktu.

Jika diperhatikan lebih detail, terdapat seberkas cahaya yang menaungi masing-masing Han Tae Sool (Cho Seung Woo) dan Kang Seo Hae (Park Shin Hye). Ini menjadi gambaran misi yang akan mereka jalankan dalam menyelamatkan dunia.

Dalam poster itu, Tae Sool terlihat khawatir menerima tanggung jawab besar untuk menyelamatkan dunia, sementara Seo Hae tampak mengawasinya. Perempuan itu memastikan akan melindungi Tae Sool dengan berbagai cara.

Bersama poster itu, ada pula tulisan berbunyi, 'Satu dunia, dua masa depan' yang bermakna kesuksesan Han Tae Sool dan Kang Seo Hae menyelamatkan dunia. Tim produksi drama Sisyphus: The Myth memuji kualitas akting dan dedikasi kedua aktor tersebut sepanjang syuting.

"Mereka sukses menyampaikan chemistry yang sangat kuat hanya dalam satu poster. Kami berharap penonton bisa mendukung drama ini nantinya," ujar staf produksi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (23/1/2021).

Drama Sisyphus: The Myth akan berfokus pada perjalanan Kang Seo Hae membantu Han Tae Sool menguak fakta di balik kematian kakaknya. Kang seorang petarung wanita yang sangat tangguh akan menjadi pelindung bagi Han.

Proyek ini diarahkan oleh Jin Hyuk, sutradara di balik drama populer The Legend of the Blue Sea dan Master’s Sun. Sementara skenario Sisyphus: The Myth digarap oleh penulis Lee Jae In dan Jeon Chan Ho.

Rencananya, JTBC akan mulai menayangkan episode perdana Sisyphus: The Myth, pada 17 Februari 2021, pukul 21.00 KST.*

