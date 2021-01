SEOUL - JTBC merilis stills Park Shin Hye sebagai Kang Seo Hae dalam drama spesial JTBC, Sisyphus: The Myth. Dalam foto-foto tersebut, dia terlihat memegang senapan dan membidik targetnya.

Dalam drama ini, Park Shin Hye akan tampil dalam adegan laga berkualitas. Pasalnya, karakter ini digambarkan memiliki keterampilan dalam bela diri. Dia bisa menaklukkan musuhnya dengan tangan kosong dan menjelajahi gedung pencakar langit menggunakan tali.

Tak hanya jago bela diri, karakter Kang Soe Hae juga digambarkan sedikit aneh. Dia bisa memakan pisang dengan kulitnya atau mengatakan udara begitu segar ketika tingkat polusi berada di titik paling buruk.

Kang Soe Hae akan menjadi pelindung bagi Han Tae Sool (Cho Seung Woo), seorang engineer jenius yang memulai perjalanan berbahaya untuk mengungkap makhluk tersembunyi yang diam-diam menghuni dunia kita.

Drama Sisyphus: The Myth diarahkan oleh Jin Hyuk, sutradara di balik drama populer The Legend of the Blue Sea, Doctor Stranger, dan Master’s Sun. Sementara skenarionya digarap oleh penulis Lee Jae In dan Jeon Chan Ho.

Rencananya, JTBC akan menayangkan Sisyphus: The Myth pada Februari 2021, setelah drama Run On menyelesaikan masa tayangnya.*

