JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo menghebohkan warganet dengan memamerkan tato di bagian pahanya di Instagram. Dia bahkan menyebut ingin menambahkan jumlah tato di tubuhnya.

"Looking at this pic and thinking whats my next tattoo," tulis Agnez Mo dalam keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut penggemar pelantun Coke Bottle tersebut langsung heboh. Tak sedikit dari mereka yang meminta agar wanita 34 tahun itu mengurungkan niatnya untuk mentato tubuhnya.

"Please jangan pake tato !!!" larang salah satu warganet.

Meski banyak yang melarang Agnez mentato tubuhnya, nyatanya wanita kelahiran Jakarta itu sudah memilikinya. Bahkan dia sempat menyebut hal itu dalam keterangan foto di Instagramnya.

"I already got one!" tulis Agnez Mo pada kolom komentar.

