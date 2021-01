JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo mengunggah foto terbaru yang menghebohkan penggemarnya. Dalam foto tersebut, Agnez terlihat mengenakan pakaian yang menampilkan hampir seluruh bagian pahanya.

Bersamaan dengan foto tersebut, Agnez sekaligus memamerkan tato di pahanya. Sayangnya, tak terlihat tulisan apa yang tertera pada bagian pahanya tersebut.

Bersamaan dengan foto tersebut, Agnez menyebut akan kembali menambah jumlah tato di bagian tubuhnya. Ia sedang memikirkan gambar apa yang kira-kira cocok untuk dijadikan tato di tubuhnya.

"Looking at this pic and thinking whats my next tattoo," tulis Agnez Mo pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut para penggemar pelantun Coke Bottle tersebut sontak heboh. Mereka bahkan meminta agar wanita 34 tahun itu mengurungkan niatnya untuk mentato tubuhnya.

"Please jangan pake tattoo !!!" larang wawandrew.

"Jangan di tato @agnezmo gak rela kulit mulus mu penuh coretan," sambung wisnu_ginanjar. "Tattoo ny yg bs hilang kak jgn yg permanen. Sayang kulitnya," tambah ceyichan. Meski banyak yang melarang dan menyayangkan jika Agnez mentato tubuhnya, nyatanya wanita kelahiran Jakarta itu sudah memilikinya. Bahkan ia sempat menyebut hal itu dalam keterangan foto di Instagramnya. "I already got one!" tulis Agnez Mo pada kolom komentar.