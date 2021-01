JAKARTA - Serial drama Korea The Penthouse saat ini menjadi buah bibir di kalangan penggemar drama korea karena ceritanya yang mencuri perhatian. The Penthouse bercerita mengenai para penghuni Hera Palace, apartemen mewah berlantai 100 lengkap dengan semua intrik warganya. Diperankan oleh Lee Ji-A sebagai Sim Su-Ryon si Ratu di apartemen. Ada pula Cheon Seo-Jin (diperankan Kim So Yeon) yang akan melakukan apapun demi anaknya. Serta Oh Yoon-He (diperankan Eugene) yang kurang berada namun tetap ingin dianggap oleh orang-orang disekitarnya.

Bagi viewers yang merupakan fans drakor dan saat ini juga lagi mengikuti The Penthouse, maka RCTI+ merupakan jawabannya karena viewers bisa streaming episode-episode terbarunya secara gratis dan tanpa ribet harus registrasi juga.

Valencia Tanoesoedibjo, Co-Managing Director RCTI+ mengungkapkan, “Fans drakor sekarang juga bisa mengikuti The Penthouse di RCTI+ dan menyaksikannya secara gratis ataupun pusing registrasi terlebih dahulu. Cukup instal aplikasi ataupun buka www.rctiplus.com bisa langsung streaming.”

Pada episode ke-7 The Penthouse bercerita tentang kejadian tidak terduga yang dialami Yoon-He dan Ro-Na. Keduanya mengalami kecelakaan yang belakangan diketahui sudah direncanakan oleh Cheon Seo-Jin.

Seo-Jin sudah merencanakan hal tersebut agar Eun-Byul bisa menggantikan posisi Ro-Na sebagai penyanyi utama di acara pembukaan SMA Seni Cheong Ah.

Momen hari pertama Ro-Na pun tiba namun ia justru mendapatkan pengalaman yang kurang mengenakkan karena mendapatkan banyak ejekan dari teman-teman sekolahnya. Namun Ro-Na justru memberikan perlawanan kepada mereka. Bagaimana perjuanga Ro-Na selanjutnya di sekolah barunya? Selengkapnya, viewers bisa saksikan The Penthouse episode 7 melalui link berikut: https://www.rctiplus.com/programs/1101/penthouse/episode/20021/penthouse-eps-7.

Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link https://www.rctiplus.com.

