JAKARTA – Di masa pandemi ini kita menghabiskan waktu di rumah, yang terkadang bikin mati gaya apalagi seharian berkutat di depan laptop atau komputer. Membuat video dan mengupload di sosial media menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejenuhan atau penat.

Aplikasi RCTI+ menghadirkan Fitur Home of talent (HOT) di aplikasi RCTI+ diperuntukan untuk orang-orang yang ingin menunjukkan berbagai macam bakat yang dimilikinya, mulai dari bakat yang umum hingga bakat yang unik. Home of Talent (HOT) dapat diikuti dari mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dapat diikuti dari luar Indonesia. Saat ini sangat mudah bagi masyarakat menunjukkan bakatnya melalui kompetisi secara online.

Saat ini di fitur Home Of talent (HOT) ada 2 kompetisi, salah satunya Show Your Talent dimana dalam fitur ini siapapun dapat mengupload video bakat mulai dari dance, acting, music instrument cover, review, unboxing, vlogging, tutorial dan lain-lain. Kompetisi Show Your Talent dapat diikuti oleh semua orang dengan berusia minimal 13 tahun. Kompetisi ini dapat diikuti mulai 8 Januari hingga 1 April 2021. Tunjukkan bakat, upload video bakat ke fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+.

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan “antusias masyarakat terhadap 2 kompetisi yang baru di Home Of Talent sangat luar biasa, tentunya kualitas video dan bakatnya juga lebih baik dan beragam. Tentunya masyarakat juga berlomba-lomba untuk mengirimkan video dan mendapatkan vote sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan total hadiah puluhan juta Rupiah”

Salah satu video kiriman M Rifqi Fanura @twinsjameyka menunjukkan si kembar dengar keterbatasan namun mereka berdua tetap menunjukkan bakatnya bermain instrument musik keyboard dan pianika, dan mereka berdua memainkan musik lagu daerah nusantara yang di medley. M M Rifqi Fanura @twinsjameyka sendiri sudah mengirimkan 2 video dengan lagu yang berbeda, M rifqi Fanura juga menuliskan “Vote video aku ya..” didalam caption video.

Show Your Talent memiliki beberapa periode, di bulan pertama akan ada 3 pemenang yang berhasil mendapatkan vote tertinggi pada 9 Februari 2021 dengan total hadiah Rp. 7.500.000,00 . Dan periode ke 2 akan diumumkan 3 pemenang pada 10 Maret 2021 dengan total hadiah Rp. 7.500.000,00. Dan di periode ke 3 akan diumumkan 3 pemenang utama dengan total hadiah Rp. 20.000.000,00.

Cara untuk mengikuti pencarian bakat dan mengupload videonya, sebagai berikut :

1. Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store,

2. Buka aplikasi RCTI+

3. Pilih fitur HOT

4. Pilih menu Competition

5. Pilih kompetisi Show Your Talent / Cover Song Contest, Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta

6. Baca syarat dan ketentuan

7. Pilih join untuk upload video

8. Share video yang telah diupload ke social media

9. Ajak teman untuk nonton dan vote videomu

Informasi lebih detail bisa dibaca melalui https://hot.rctiplus.com/ atau download aplikasi RCTI+ di playstore atau appstore, gratis.

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV,GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi,hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.