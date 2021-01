JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian tampak kegirangan usai mendapatkan perhatian Zayn Malik saat mengikuti sesi live suami Gigi Hadid itu di Instagram, Minggu (17/1/2021). Pelantun Cuek tersebut awalnya menyebut mantan personel One Direction tersebut dengan sebutan "Mamang" di kolom komentar.

Tanpa diduga, Zayn pun membalasnya dengan kalimat bahasa Inggris. Dia terlihat tak mengerti apa arti kata "Mamang." Rizky kemudian menjelaskan sebutan tersebut sama artinya dengan kakak laki-laki.

"Mamang is brother," kata Rizky.

"You my Mamang then," timpal Zayn.

Mengetahui dirinya mendapatkan perhatian dari Zayn, anak komedian Sule itu membagikan tangkapan layar interaksi mereka di Insta Story. Tak sampai disitu, keisengan Rizky itu juga langsung menjadi perbincangan netizen di linimasa Twitter.

Bahkan, sebutan "Mamang" sempat menjadi trending topic nomor 3 di Twitter sore kemarin. "Gara-gara nyebut Mamang Zayn langsung trending 3 mamang @Zayn," ungkap Rizky.

Kendati demikian, tidak sedikit penggemar yang juga merasa khawatir dengan hal tersebut. Mereka meminta agar netizen tak lagi menyebut "Mamang" saat Zayn kembali mengadakan sesi live di Instagram. "Guys tolong nanti kalo Zayn live lagi jangan spam "Mamang" ya bakal ganggu banget, cukup jadi inside joke aja buat kita. Bisa tanya seputar album atau yang lainnya," tulis salah satu penggemar di Twitter.