HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zayn Malik Beri Penghormatan untuk Liam Payne saat Konser di Inggris: Love You, Bro

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |18:02 WIB
Zayn Malik Beri Penghormatan untuk Liam Payne saat Konser di Inggris: Love You, Bro
Zayn Malik Beri Penghormatan untuk Liam Payne saat Konser di Inggris: Love You, Bro (Foto: IG Zayn Malik)
A
A
A

LONDON - Zayn Malik membuat para penggemarnya terharu saat memberikan penghormatan kepada sahabatnya, Liam Payne, dalam konser bertajuk Stairway to the Sky di O2 Academy Leeds, Inggris, pada 23 November lalu. Momen emosional itu menjadi perbincangan hangat setelah diunggah di TikTok oleh akun @irideulikethe4thofjuly.

Dalam video tersebut, terlihat Zayn hendak meninggalkan panggung setelah menyelesaikan penampilannya. Namun, sebelum benar-benar turun, layar panggung menampilkan tulisan sebagai bentuk penghormatan kepada Liam Payne, yang meninggal dunia pada Oktober lalu.

Pada layar tersebut tertulis, "Liam Payne 1993-2025", dilengkapi dengan emoji hati. Pesan itu diakhiri dengan kalimat singkat namun menyentuh: "Love you bro."

Zayn Malik Beri Penghormatan untuk Liam Payne saat Konser di Inggris: Love You, Bro
Zayn Malik Beri Penghormatan untuk Liam Payne saat Konser di Inggris: Love You, Bro

Penggemar yang hadir di konser tersebut langsung berteriak histeris melihat tribut untuk Liam. Meski Zayn tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang sahabatnya di atas panggung, aksi itu sudah cukup menyentuh hati para penonton.

Sebelumnya, Zayn sempat melemparkan topinya ke arah penonton sebelum berjalan meninggalkan panggung, diiringi sorakan emosional dari para penggemarnya.

“Benar-benar menangis, tapi Zayn melakukannya dengan hebat,” tulis salah satu netizen yang mengunggah momen tersebut di TikTok.

Tribut ini menjadi bagian dari rasa duka Zayn atas kehilangan sahabatnya. Liam Payne meninggal dunia akibat kecelakaan tragis setelah terjatuh dari gedung hotel di Buenos Aires, Argentina, pada Oktober 2024. Kejadian ini membuat Zayn sangat terpukul, hingga ia memutuskan menunda beberapa bagian turnya sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Liam.

“Mengingat kehilangan memilukan yang terjadi minggu ini, saya telah memutuskan untuk menunda bagian tur Stairway to the Sky di Amerika Serikat,” tulis Zayn melalui media sosialnya.

 

