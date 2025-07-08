Curhat Zayn Malik Alami Rasisme saat Bersama One Direction

LOS ANGELES – Zayn Malik kembali menunjukkan eksistensinya di industri musik internasional. Mantan personel One Direction ini merilis cuplikan lagu terbaru berjudul Fuchsia Sea langsung mencuri perhatian karena muatan liriknya yang kuat dan menyentuh isu personal.

Lewat lagu tersebut, Zayn tampak menyinggung pengalaman kelam yang pernah ia alami saat masih menjadi anggota One Direction. Dalam potongan liriknya, pria berdarah Pakistan ini menyiratkan pengalaman tidak menyenangkan terkait rasisme yang diduga pernah ia hadapi selama berkarier di industri musik global.

“Karena aku bekerja keras dalam sebuah band kulit putih, dan mereka masih menertawakan orang Asia,” tulis Zayn dalam unggahan yang dikutip dari People, Selasa (8/7/2025).

Curhat Zayn Malik Alami Rasisme saat Bersama One Direction

Sebagai informasi, Zayn Malik merupakan satu-satunya anggota One Direction yang berasal dari keturunan Asia. Meski lahir dan besar di Inggris, Zayn mewarisi darah Pakistan dari sang ayah. Wajah khas Timur Tengah serta latar belakangnya kerap menjadi sorotan publik, bahkan tidak jarang memicu perlakuan tidak adil yang kini perlahan diungkapkan Zayn lewat musiknya.

Unggahan singkat soal Fuchsia Sea tersebut langsung membuat para penggemar penasaran. Zayn sendiri belum mengumumkan tanggal rilis resmi lagu itu, hanya menyisipkan keterangan singkat: "segera hadir" dalam unggahan media sosialnya.