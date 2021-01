JAKARTA - Rizky Febian menjadi salah satu artis yang sangat mengidolakan sosok personel One Direction, Zayn Malik. Pada kesempatan Zayn melakukan Instagram Live kemarin, Iky diketahui ikut menyapa sang idola.

Melalui kolom komentar Instagram Live, putra dari komedian Sule tersebut tampak menyapa sosok kekasih dari Gigi Hadid tersebut dengan sebutan mamang. Lucunya, Zayn tampak membalas sapaan dari pelantun Kesempurnaan Cinta tersebut.

"Mamang Zayn," tulis Iky pada kolom komentar Instagram live. "Mamang right back at ya?," balas Zayn Malik.

Melihat balasan dari Zayn, Iky lantas kembali menjabarkan arti dari mamang yang ia tuliskan tadi. Saat mengetahui bahwa mamang memiliki arti sapaan akrab kepada sosok laki-laki yang lebih tua, Zayn lantas menyebut bahwa Iky adalah mamangnya juga.

"Mamang is brother," jelas Iky.

"You my Mamang then," lanjut Zayn.

Hal tersebut sontak membuat para penggemar Zayn Malik yang berasal dari Indonesia heboh. Mereka bahkan menertawakan sebutan yang diberikan oleh Rizky Febian kepada sang idola.

Kehebohan hal tersebut bahkan sempat membuat kata Mamang menjadi trending topik di Twitter Indonesia semalam. Bahkan Rizky Febian juga tampak heboh lantaran sapaannya dibalas oleh sang idola.

"Notice me," tulis Iky pada screenshot Instagram Live Zayn Malik semalam.

