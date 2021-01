JAKARTA - Babak spektakuler Indonesian Idol Special Season telah memasuki Top 13, banyak fakta seru dan menarik dari para kontestan Indonesian Idol Special Season yang bisa kamu saksikan cuma melalui program Idol Live Chat yang hadir eksklusif di RCTI+.

Pada episode perdana Desember lalu, topik yang dibahas adalah “Kepoin Hobi Idola Indonesia”. Dari episode ini kamu bisa tau bahwa seorang Joy Fernando ternyata adalah seorang wibu yang suka hal-hal berbau Jepang.

“Joy itu suka banget anime judulnya Black Clover, terus Naruto sih juga ya karena memang legend-kan,” jelas Joy saat menjawab pertanyaan dari fans di kolom live chat.

Tidak hanya hal yang berhubungan dengan Jepang, ternyata Joy juga sempat mengikuti drakor. Ia menjelaskan drakor apa yang ditonton ketika salah seorang fans bertanya, “Nonton juga, tapi cuma satu, The World Of The Married. Itu bagus banget, karena mengangkat isu tentang keluarga, pokoknya dalem banget drakor itu, jadi dapet bangetlah kalau nonton itu, sampai meneteskan air mata kalo kalian nonton”

Masih tentang hobi, di Idol Live Chat ini juga terungkap apa-apa yang digemari seorang Joy Fernando. Mulai dari main musik, main piano, main gitar, main bass juga, hingga drum. Untuk olahraga sendiri Joy ternyata juga menggemari renang dan badminton.

