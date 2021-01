JAKARTA - RCTI+ kembali menghadirkan ajang pencarian bakat melalui fitur Home OF Talent (HOT) yaitu ‘Show Your Talent’. Ajang pencarian bakat ini, mencari semua orang yang memiliki talenta seperti menyanyi, menari, cover dengan menggunakan alat musik, memasak, akting, review, unboxing, tutorial atau ngevlog. Talenta atau bakat ini dapat ditunjukkan melalui video yang di upload ke fitur Home Of Talent (HOT) aplikasi RCTI+.

Kompetisi Show Your Talent dapat diikuti oleh semua orang dengan berusia minimal 13 tahun. Kompetisi ini dapat diikuti mulai 8 Januari hingga 1 April 2021. Hadiah untuk kompetisi Show Your Talent ini cukup menggiurkan total hadiahnya Rp35.000.000,00 , di periode bulan pertama dan kedua akan ada 3 pemenang dengan total hadiah Rp. 15.000.000,00. Di periode final bulan ke 3 akan ada 3 pemenang dengan total hadiah Rp. 20.000.000,00. Tunjukkan bakat, upload video bakat ke fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+.

Baca Juga:

Tidak Menguras Memori Handphone, Coba Main Game Ini

Sosok Seram saat Jerit Malam





“Di awal 2021 ini telah dirilis 2 kompetisi yaitu ‘Cover Song Contest Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta’ dan ‘Show Your Talent’, dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Saya berharap fitur Home Of Talent ( HOT) semakin diminati pengguna RCTI+ sebagai wadah berbagi video bakat. Cara mengikuti kompetisinya juga mudah dan tentunya gratis. Ayo buruan ikut serta berbagi video bakatmu di aplikasi RCTI+” kata Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+.

Sebelumnya, di awal Januari RCTI+ merilis pencarian bakat baru yaitu : Cover Song Contest Theme Song Sinetron RCTI Ikatan Cinta , dimana kompetisi ini mengajak masyarakat untuk membuat video cover lagu “Tanpa Batas Waktu” lagu milik Ade Govinda dan Fadly yang merupakan theme song dari sinetron Ikatan Cinta.

Kompetisi ini dapat diikuti oleh semua orang dengan minimal usia 16 . Pencarian bakat ini dapat diikuti 1 Januari – 30 Maret 2021. Total hadiah yang disiapkan RCTI+ lebih besar dari pencarian bakat sebelumnya yaitu 40 juta Rupiah , pemenang pertama mendapatkan 20 juta , pemenang kedua mendapatkan 12 juta, dan pemenang ke 3 mendapatkan 8 juta rupiah.

Cara untuk mengikuti Show Your Talent dan mengupload videonya caranya sangat mudah:

Download aplikasi RCTI+ di App Store atau Play Store,

1. Buka aplikasi RCTI+

2. Pilih fitur HOT,

3. Pilih menu Competition,

4. Pilih kompetisi Show Your Talent

5. Baca syarat dan ketentuan,

6. Pilih join untuk upload video

7. Share video yang telah diupload ke social media

8. Ajak teman untuk nonton dan vote videomu

Ikuti pencarian bakat online Home Of Talent Show Your Talent di fitur HOT aplikasi RCTI+ , pada link: https://hot.rctiplus.com/competitions.

Tentang RCTI+ : RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV,GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi,hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis. Website: https://www.rctiplus.com/ Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/ Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/ Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599