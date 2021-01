JAKARTA - Aplikasi RCTI+ merupakan platform yang menyediakan berbagai konten mulai dari video audio, news, game dan pencarian bakat yang beragam dan lengkap. Dalam Radio+, terdapat banyak konten audio seperti aggregate radio streaming dari seluruh Indonesia, podcast, drama radio atau cerita suara, spiritual dan juga audiobook.

Fitur Radio+ saat ini mengangkat tema Home Of Horror, yang menyajikan berbagai konten audio dengan tema horror. Pada podcast Do You Believe It Or Not pada Radio+ yang berjudul Jerit Malam, host pada Podcast ini bernama Farah.

Dia membacakan cerita yang telah dikirimkan oleh salah satu followers-nya yang saat sekolah mengadakan MOS (Masa Orientasi Siswa) di Kostrad daerah Cilodong. Pagi itu, semua siswa dibimbing untuk berangkat ke kostrad yang ada di Cilodong menggunakan bus.

Di tengah perjalananm dia dan temannya merasa malu karena pakaian yang digunakan tampak seperti badut. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi tujuan. Seperti biasa, setelah sampai mereka menjalani briefing dan kemudian diizinkan untuk beristirahat.

Tetapi waktu istirahat makan siang, dirinya serta siswa lainnya dilatih seperti tentara di mana makan harus cepat dan bersih. Makan pun selesai, dirinya kembali menjalani briefing untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang terjadi selama MOS.

Setelah itu, mereka diperbolehkan untuk istirahat dan tidur malam. Hari pun semakin larut ketika pukul 00.00 WIB mereka dibangunkan untuk melakukan jerit malam di kostrad yang terlihat seram karena luas dan kebanyakan hutan tersebut.

Baca juga: Boy Menang, Mondy Berang Minta Tanding Ulang

Ketika semua siswa sudah bangun dan berkumpul, mereka dibagi atas 10 regu yang masing-masing berisi delapan orang. Di tengah perjalanan saat jerit malam, orang itu ragu karena memiliki indera keenam dan banyak sekali mereka yang tidak berwujud menampakkan diri. Tak lama kemudian, dia dan grupnya sampai di Pos 2, di mana mereka akan menjalani uji nyali. Banyak sekali terdapat kuburan dan krandang yang isinya pocong bohongan. “Sialnya, gue dilihatin sosok pocong benaran berdiri dibelakang pos tersebut dan itu wajahnya bulat hitam dan hancur,” ujar Farah membacakan cerita followers-nya tersebut. Mau tau kelanjutan ceritanya? Dengarkan selengkapnya di Radio+ aplikasi RCTI+ atau dapat melalui link: https://radio.rctiplus.com/player-music?contentType=podcast&contentId=1758. Untuk bisa menikmati konten seru RCTI+ lainnya, Anda dapat mengunduh aplikasi tersebut di Play Store dan App Store. Atau, Anda dapat mengakses situs https://www.rctiplus.com. Baca juga: Persiapan Ali Syakieb dan Margin Wieheerm Jelang Menikah