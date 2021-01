LOS ANGELES - The Weeknd mencatat rekor baru dalam sejarah Billboard Hot 100. Semua ini berkat kembalinya Blinding Lights ke top 10 Billboard Hot 100 edisi 9 Januari 2021.

Blinding Lights kembali ke Billboard Hot 100 dengan menduduki peringkat 3. Ia hanya kalah dari 24kGoldn feat Iann Dior dan Ariana Grande yang menempati posisi jawara dan runner up.

Dalam sejarah Billboard Hot 100, Blinding Lights menjadi lagu dengan posisi re-entry tertinggi. Ia juga berhasil masuk top 10 di tiga tahun berbeda, yakni 2019, 2020, dan 2021.

Berikut daftar lengkap top 10 Billboard Hot 100 edisi 9 Januari 2021:

1. 24kGoldn feat Iann Dior - Mood

2. Ariana Grande - Positions

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. Justin Bieber feat. Chance the Rapper - Holy

5. BTS - Dynamite

6. Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

7. Drake feat Lil Durk - Laugh Now Cry Later

8. Gabby Barrett feat Charlie Puth - I Hope

9. Mariah Carey - All I Want for Christmas is You

10. Dua Lipa feat DaBaby - Levitating

