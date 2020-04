LOS ANGELES - The Weeknd dan Roddy Ricch masih menunjukkan dominasi mereka tangga lagu Billboard Hot 100. Di akhir pekan edisi 11 April 2020, dua solois itu tetap menjadi pemuncak Billboard Hot 100 Chart.

The Weeknd bertahan sebagai jawara Billboard Hot 100 pekan ini lewat Blinding Lights. Mantan kekasih Selena Gomez tersebut berhasil mempertahankan posisinya pekan lalu.

Tepat di bawah The Weeknd ada Roddy Rich. Pria berambut keriting ini harus puas bertahan sebagai runner up, usai digeser The Weeknd dari puncak tangga lagu.

Tak ada perubahan di posisi tiga besar Billboard Hot 100. Pergantian posisi baru terjadi di peringkat 4 hingga 7. Terdepaknya Heartless dari 10 besar setelah pekan lalu duduk di posisi 4 membuat perubahan cukup besar di top 10 minggu ini.

Berikut adalah top 10 Billboard Hot 100:

1. The Weeknd - Blinding Lights

2. Roddy Ricch - The Box

3. Dua Lipa - Don't Start Now

4. Post Malone - Circles

5. Future feat. Drake - Life is Good

6. Harry Styles - Adore You

7. Doja Cat - Say So

8. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

9. Billie Eilish - Everything I Wanted

10. Lewis Capaldi - Someone You Loved

