LOS ANGELES - Setelah 7 pekan berturut-turut merajai Billboard Hot 100, Butter harus merelakan posisinya. Butter tergeser oleh lagu baru BTS sendiri, Permission to Dance.

Permission to Dance debut di ranking tertinggi Billboard Hot 100 edisi 24 Juli 2021. Sementara itu, Butter harus rela turun hingga 6 peringkat ke posisi 7.

Walau posisi puncak berubah, namun runner-up tetap menjadi milik Olivia Rodrigo dengan Good 4 U. Sementara posisi 3 dihuni pendatang baru, The Kid LAROI & Justin Bieber.

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100 melansir Billboard, Minggu (25/7/2021):

1. BTS - Permission to Dance

2. Olivia Rodrigo - Good 4 U

3. The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay

4. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

5. Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

6. Ed Sheeran - Bad Habits

7. BTS - Butter

8. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

9. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears

10. Olivia Rodrigo - Deja Vu

(LID)