JAKARTA - Dalam episode sebelumnya, The Penthouse: War of Life, Oh Yoon Hee (Eugene) diceritakan kembali bertemu dengan rivalnya semasa SMA, Cheon Seo Jin (Kim So Yeon). Pada episode 4, Yoon Hee menginkan kembali piala yang seharusnya menjadi miliknya saat SMA.

Untuk memenuhi ambisinya tersebut, Yoon Hee kemudian bersiasat untuk merekam aib para dewan sekolah. Tak disangka, usahanya itu berhasil membuat anggota dewan mundur sekaligus melepaskan putrinya yang hampir dikeluarkan karena sebuah masalah.

Sementara itu, Seo Jin melakukan pertemuan dengan Joo Dan Tae (Um Ki Joon) untuk meminta seluruh akses Hera Palace, tempat mereka tinggal. Dari sini, akhirnya diketahui kalau putri kembar Dan Tae, Joo Seok Kyung (Han Ji Hyun) mengumpulkan lembar jawaban kosong saat ujian.

Kepada ayahnya, dia bersikeras tidak ingin bernyanyi dan keinginan itu didukung saudara kembarnya, Joo Seok Hun (Kim Young Dae). Aksi putri kembarnya itu kemudian memantik amarah Dan Tae yang akhirnya menghukum Sek Hun untuk menggantikan kembarannya.

Episode 4 ini juga menceritakan perjuangan Min Seol A (Jo Soo Min) saat menjadi guru les private anak-anak orang kaya di Hera Palace. Namun kejadian tak terduga justru menimpa dirinya di gedung tersebut.