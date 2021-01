JAKARTA - Hot Gosip pagi ini (8/1/2021) datang dari Nikita Mirzani yang bebas dari kasus penggelapan uang yang dilaporkan sang mantan suami. Dia bahkan memamerkan surat penghentian penyidikan atas kasus tersebut.

Terhitung sejak 31 Desember 2020, polisi menghentikan kasus tersebut lantaran pelapor tak mampu membuktikan dugaan penggelapan tersebut. Bahagia dengan hal tersebut, sang aktris sempat berpose di halaman Polres Jakarta Selatan bersama sahabatnya, Fitri Salhuteru.

“Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan enggak terima dengan kenyataan bahwa TIDAK CUKUP bukti. Jangan gila-gila mau buat gue susah, karena Allah satu-satunya penolong gue,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Selanjutnya ada perseteruan Kalina Oktarani dengan mantan kekasihnya, Indra Weber Ramli. Pria blasteran Jerman itu sempat melontarkan kata-kata kasar ketika ditanya soal pernikahan ibu satu anak itu dengan Vicky Prasetyo.

Seorang warganet terlihat bertanya apakah dia akan datang ke pernikahan Kalina dan Vicky pada Februari mendatang. Indra terlihat menjawab, “No way, never ever (tidak mungkin pernah). Who the f*ck is Kalina (Siapa itu Kalina)?”

Baca juga: Kalina Oktarani Sakit, Vicky Prasetyo Minta Dukungan Doa

Kalina Oktarani sempat menjalin asmara singkat dengan Indra yang diklaimnya sebagai mantan kekasih dan sahabatnya saat masih SMA. Mereka menjalani hubungan jarak jauh lantaran Indra menetap di Jerman. Terakhir, ada Cita Citata yang menegur Iis Dahlia yang membeberkan curahan hati mendiang Chacha Sherly di depan publik. Dia menyebut, mendiang sempat curhat mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi itu, menurut Iis Dahlia, bahkan sempat membuat Chacha ingin mengakhiri hidupnya. Cita Citata menilai, tak seharusnya Iis mengungkapkan hal tersebut di tengah kabar duka sahabatnya tersebut. Usai bertemu Iis Dahlia, Cita Citata memastikan, pedangdut senior itu mengakui kesalahannya. “Beliau meminta maaf. Intinya, aku pengin semua tenang. Chacha sudah meninggal. Ayo doakan saja dia.”* Baca juga: Gisella Anastasia Penuhi Pemanggilan Kedua Polisi Hari Ini