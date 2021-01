JAKARTA - Rabu 06 Januari 2021, panggung The Next Didi Kempot GTV akan kedatangan Alwiansyah, bocah asal Kolaka, Sulawesi Selatan, yang viral karena ekspresi wajahnya yang sangat lucu dan ekspresi saat bernyanyi. Lucunya Alwiansyah dijamin akan membuat siapapun yang menonton terhibur dan ikut tertawa. Apalagi nanti Alwiansyah akan bermain dengan salah satu talenta berbakat di panggung The Next Didi Kempot. Penasaran akan seperti apa kelucuan dari si bocah viral, Alwiansyah?

Salah satu bagian terfavorit yang membuat kompetisi ini menjadi seru dan ambyar adalah aksi para jurinya yang bisa membangun atmosfir panggung The Next Didi Kempot menjadi program talent search yang sangat menghibur. Tak heran, tingkah polah dan interaksi para juri menjadi momen yang paling dinanti. Antara Inul Daratista, Via Vallen, Danang Pradana, Denny Caknan dan Nur Bayan telah terbentuk chemistry yang kuat, komentar yang mengalir bisa bermuara pada canda tawa. Ditambah 2 host yang bikin rame : Irfan Hakim dan Andhika Pratama,serta kehadiran Sintya Marisca sebagai pemandu joget menjadikan The Next Didi Kempot ini punya cara asik untuk bisa lebih dinikmati.

Bersama kelima Juri yang kompak dan penuh canda, kehadiran Alwiansyah pastinya akan memberikan sensasi hiburan berjuta rasa yang kita perlukan di Rabu malam. Ditambah dengan penampilan bernyanyi para talenta muda diselingi komentar penuh canda tawa, cerita para kontestan yang menggugah hati, hingga kehadiran Alwiansyah yang menebarkan kebahagiaan. Apalagi di episode Rabu kemarin, untuk pertama kalinya seluruh Juri,Via Vallen, Inul Daratista, Danang, Nur Bayan dan Denny Caknan standing applause karena terpesona dengan suara dan skill bernyanyi Mira asal Nganjuk. “Aku puas banget, tak tunggu – tunggu. Malam hari ini aku seneng banget, kamu keren banget. Dengan lima standing ovation ini menunjukkan kalau kamu sukses. Bagus nyanyinya” ucap Inul Daratista antusias (30/12/20).

Hari Rabu ini akan ada 6 talenta muda berbakat dengan skill menyanyi mantap menghibur dan lengkap dengan kisah hidup yang menyentuh hati. Tiga perempuan cantik : Oki mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga asal Sragen, Tika seorang guru vokal asal Mojokerto dan Endah seorang sinden dan penyanyi karawitan asal Yogyakarta. Sementara tiga lelaki rupawan dan berbakat : Bagas seorang penyanyi kafe dan wedding singer asal Bantul, Dieo asal Banyuwangi dan Sulton seorang pengamen jalanan viral asal Surabaya.

Babak Eliminasi yang diberi nama Episode Aksi Manggung dipenuhi oleh para talenta muda berbakat dari seluruh daerah di Indonesia. Pada setiap episode Aksi Manggung tampil 6 kontestan untuk menunjukkan talenta bernyanyinya di hadapan para juri, dan hanya 1 kontestan saja yang akan dipilih untuk maju ke babak final nanti. Siapakah kontestan yang akan lolos pada episode Rabu ini?

Saksikan babak Aksi Manggung The Next Didi Kempot, tayang LIVE di GTV setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. Follow akun Instagram @thenextdidikempotgtv dan @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program The Next Didi Kempot juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

