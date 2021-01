JAKARTA – Drakor The Penthouse saat ini menjadi buah bibir di kalangan para pecinta series dari Korea Selatan. Kalau viewers merupakan fans drakor dan saat ini juga lagi mengikuti The Penthouse, maka RCTI+ merupakan jawabannya karena viewers bisa streaming episode-episode terbarunya secara gratis dan tanpa ribet harus registrasi juga.

Cerita drakor The Penthouse pada episode ke-2, Bae Ro Na (diperankan (Kim Hyun Soo), anak satu-satunya dari Oh Yoon Hee (diperankan Eugene) memiliki impian menjadi penyanyi. Namun disisi lain, teman satu sekolahnya Jenny (diperankan Jin Ji Hee) justru memiliki rencana buruk untuk mengeluarkan Ro Na dari sekolah seni tempat mereka berdua belajar.

Pada episode ke-3 ini, diceritakan Ro Na datang ke kantor Cheon Seo Jin (diperankan Kim So Yeon) untuk memintanya menjadi guru musiknya. Tapi penolakan justru yang didapatkan Ro Na. Namun ia tidak menyerah begitu saja, Ro Na tetap bersikeras menunjukan bakatnya. Hingga saat Ro Na bernyanyi, Seo Jin teringat akan suara rivalnya pada masa SMA.

Drama timbul saat Yoon He datang menjemput Ro Na. Seo Jin sangat yakin bahwa karakter suara Ro Na sangat mirip dengan rivalnya saat masih sekolah di SMA Seni Cheong Ah.

Rivalnya tidak lain dan tidak bukan ialah Yoon He, namun ia terus menyangkal saat Ro Na menanyakan kebenaran hal tersebut. Belakangan baru terungkap ternyata Yoon He merupakan korban kecurangan dari Seo Jin pada masa lalu di Festival Seni Cheong Ah.

Masalah lainnya terjadi ketika Jenny tetap melancarkan usaha untuk mengeluarkan Ro Na dari sekolah dan mendapatkan dukungan dari sekolah. Tiba-tiba Ro Na mendapatkan hukuman tanpa ada bukti yang jelas. Yoon He sebagai orang tua-pun tidak tinggal diam. Apa usaha Yoon He agar anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah? Selengkapnya viewers bisa saksikan di The Penthouse episode 3 secara gratis di RCTI+ atau melalui link: https://www.rctiplus.com/programs/1101/penthouse/episode/19416/penthouse-eps-3

